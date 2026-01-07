https://ria.ru/20260107/venesuela-2066792234.html
Говорить о выборах в Венесуэле рано, считают в Белом доме
Говорить о выборах в Венесуэле рано, считают в Белом доме
Еще слишком рано говорить о президентских выборах в Венесуэле, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 07.01.2026
Говорить о выборах в Венесуэле рано, считают в Белом доме
