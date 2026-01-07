Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил МИД Швейцарии

ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, Швейцария обеспокоена прецедентом, который может создать эта операция, заявил в среду швейцарский МИД.
"Нападение на Венесуэлу 3 января 2026 года представляет собой нарушение международного права, включая принципы, запрещающие применение силы и уважающие территориальную целостность. С точки зрения международного права, ничто не оправдывало это нападение... Швейцария выражает обеспокоенность по поводу этих нарушений международного права и прецедента, который может создать эта операция", - говорится в заявлении МИД конфедерации.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.