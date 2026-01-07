Рейтинг@Mail.ru
Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил МИД Швейцарии
18:37 07.01.2026 (обновлено: 18:42 07.01.2026)
Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил МИД Швейцарии
Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил МИД Швейцарии - РИА Новости, 07.01.2026
Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил МИД Швейцарии
Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, Швейцария обеспокоена прецедентом, который может создать эта операция, заявил в среду швейцарский МИД. РИА Новости, 07.01.2026
Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, заявил МИД Швейцарии

МИД Швейцарии: ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу

Берн
Берн - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 7 янв - РИА Новости. Ничто не оправдывало нападение США на Венесуэлу, Швейцария обеспокоена прецедентом, который может создать эта операция, заявил в среду швейцарский МИД.
"Нападение на Венесуэлу 3 января 2026 года представляет собой нарушение международного права, включая принципы, запрещающие применение силы и уважающие территориальную целостность. С точки зрения международного права, ничто не оправдывало это нападение... Швейцария выражает обеспокоенность по поводу этих нарушений международного права и прецедента, который может создать эта операция", - говорится в заявлении МИД конфедерации.
Швейцария - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
МИД Швейцарии прокомментировал захват Мадуро
Вчера, 18:35
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США нарушили международное право в Венесуэле, заявил Франкен
Вчера, 16:54
 
