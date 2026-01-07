https://ria.ru/20260107/venesuela-2066767370.html
Производство нефти в Венесуэле может вырасти, заявили в США
Производство нефти в Венесуэле может вырасти, заявили в США - РИА Новости, 07.01.2026
Производство нефти в Венесуэле может вырасти, заявили в США
После прихода нефтяных компаний США производство нефти в Венесуэле может вырасти на сотни тысяч баррелей в день, заявил глава американского министерства... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T16:52:00+03:00
2026-01-07T16:52:00+03:00
2026-01-07T17:00:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
удары сша по венесуэле
майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_220:325:3283:2048_1920x0_80_0_0_4dd8eee2087852aa215bd7937dd9c8c2.jpg
https://ria.ru/20260107/opek-2066692563.html
венесуэла
сша
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1793025950_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_6662b8cc3c8b847413b2faffa5ad6b5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, удары сша по венесуэле, майами
В мире, Венесуэла, США, Удары США по Венесуэле, Майами
Производство нефти в Венесуэле может вырасти, заявили в США
Глава Минэнерго: производство нефти в Венесуэле может вырасти после операции США