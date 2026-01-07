Рейтинг@Mail.ru
Производство нефти в Венесуэле может вырасти, заявили в США
16:52 07.01.2026
Производство нефти в Венесуэле может вырасти, заявили в США
2026
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. После прихода нефтяных компаний США производство нефти в Венесуэле может вырасти на сотни тысяч баррелей в день, заявил глава американского министерства энергетики Крис Райт.
"Они до сих пор производят по 900 тысяч баррелей даже после ошибок управления. Так что, мне кажется, преимущества будут огромны. Конечно, это развитие. Оно потребует времени, инвестиций. Но думаю, мы сможем обеспечить на несколько сотен тысяч баррелей дополнительного производства в краткосрочной или среднесрочной перспективе", - сказал Райт на мероприятии в рамках энергетической недели в Майами.
Заголовок открываемого материала