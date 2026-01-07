В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона

КАРАКАС, 7 янв - РИА Новости. Военная операция США против Венесуэлы будет иметь последствия не только для страны, но и для всей Латинской Америки и Карибского бассейна, поделился мнением с РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Анхель Родригес.