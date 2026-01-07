Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона - РИА Новости, 07.01.2026
15:08 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/venesuela-2066753644.html
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона - РИА Новости, 07.01.2026
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона
Военная операция США против Венесуэлы будет иметь последствия не только для страны, но и для всей Латинской Америки и Карибского бассейна, поделился мнением с... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:08:00+03:00
2026-01-07T15:08:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
карибский бассейн
николас мадуро
силия флорес
оон
удары сша по венесуэле
венесуэла
сша
карибский бассейн
в мире, венесуэла, сша, карибский бассейн, николас мадуро, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Карибский бассейн, Николас Мадуро, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
В Венесуэле оценили последствия военной операции США для региона

Депутат Родригес: операция США будет иметь последствия не только для Венесуэлы

© AP Photo / Cristian HernandezБронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Cristian Hernandez
Бронемашины Национальной гвардии перекрывают проспект, ведущий к президентскому дворцу в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
КАРАКАС, 7 янв - РИА Новости. Военная операция США против Венесуэлы будет иметь последствия не только для страны, но и для всей Латинской Америки и Карибского бассейна, поделился мнением с РИА Новости депутат от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы Анхель Родригес.
"Последствия этой акции США затронут не только Венесуэлу - это военное вторжение будет иметь весьма деликатные последствия для всего латиноамериканского и карибского континента", - сказал Родригес.
Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро перед отправкой в суд в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе раскрыли требования США к Венесуэле
Вчера, 14:47
По словам парламентария, Соединённые Штаты силовой акцией против Венесуэлы стремятся закрепить своё господство на континенте и превратить произошедшее в показательный пример для других стран.
"Правительства - это одно, и совсем другое - народы, их общественные организации, политические партии. В латиноамериканском политическом пространстве уже формируется достаточно чёткая и позитивная реакция неприятия североамериканского военного вторжения, блокады Карибского бассейна и дестабилизации, которую создаёт военное присутствие на территории, официально провозглашённой зоной мира", - добавил собеседник агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Венесуэльский военный рассказал о последствиях удара США
5 января, 02:32
 
В миреВенесуэлаСШАКарибский бассейнНиколас МадуроСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
