Евродепутат оценил реакцию Брюсселя на похищение Мадуро - РИА Новости, 07.01.2026
13:09 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/venesuela-2066736904.html
Евродепутат оценил реакцию Брюсселя на похищение Мадуро
Евродепутат оценил реакцию Брюсселя на похищение Мадуро - РИА Новости, 07.01.2026
Евродепутат оценил реакцию Брюсселя на похищение Мадуро
Реакция Брюсселя на похищение президента Венесуэлы Мадуро США показывает, что Евросоюз стал вассалом Вашингтона, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:09:00+03:00
2026-01-07T13:09:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
брюссель
николас мадуро
фернан картайзер
дональд трамп
еврокомиссия
РИА Новости
2026
РИА Новости
Новости
РИА Новости
в мире, сша, венесуэла, брюссель, николас мадуро, фернан картайзер, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Брюссель, Николас Мадуро, Фернан Картайзер, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, ООН, Удары США по Венесуэле
Евродепутат оценил реакцию Брюсселя на похищение Мадуро

Картайзер: реакция на похищение Мадуро показывает, что ЕС стал вассалом США

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Реакция Брюсселя на похищение президента Венесуэлы Мадуро США показывает, что Евросоюз стал вассалом Вашингтона, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо 6 января заявила, что ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле и считает, что военная операция США открывает путь к демократическому переходу, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Соединенных Штатов взять страну под контроль.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Почти 40 евродепутатов потребовали от главы ЕК осудить Трампа за Венесуэлу
6 января, 18:13
"Европейские институты, возможно, смогут сформулировать крайне осторожную критику, но они не пойдут дальше робких напоминаний о международном публичном праве. Отсутствие какой-либо убедительной реакции на такие события, как агрессия в Венесуэле с сотней погибших, подтверждает, что проект превращения Европейского союза в политический союз с реальным весом на международной арене провалился. Мы оказались в положении вассалов Соединенных Штатов", - сказал он.
Картайзер добавил, что если бы Европейский союз хотел выстроить собственную дипломатию, ему следовало бы прежде всего заново выучить базовые правила межгосударственных отношений - такие, как умение говорить, слушать и понимать. По его мнению, Брюссель пока от этого далек.
"Политическая и дипломатическая несостоятельность ЕС сопровождается его экономическим упадком. Санкции против России, являющиеся формой экономической войны, - одна из главных причин этого. Одновременно мы теряем свои демократические ценности. ЕС теперь вводит санкции против собственных граждан, критикующих его политический курс. Он начинает вырабатывать тоталитарные рефлексы: цензуру и репрессии. Я никогда не думал, что мне придется пережить столь низкие поступки со стороны наших институтов, которые по определению считаются демократическими и либеральными", - подчеркнул евродепутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Чтоб чужие боялись": Трамп готовит новую операцию
Вчера, 08:00
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Цветные революции более не актуальны — у США новое ноу-хау
6 января, 08:00
 
В миреСШАВенесуэлаБрюссельНиколас МадуроФернан КартайзерДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзООНУдары США по Венесуэле
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
