Евродепутат оценил реакцию Брюсселя на похищение Мадуро

"Европейские институты, возможно, смогут сформулировать крайне осторожную критику, но они не пойдут дальше робких напоминаний о международном публичном праве. Отсутствие какой-либо убедительной реакции на такие события, как агрессия в Венесуэле с сотней погибших, подтверждает, что проект превращения Европейского союза в политический союз с реальным весом на международной арене провалился. Мы оказались в положении вассалов Соединенных Штатов", - сказал он.