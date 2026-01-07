Евродепутат оценил реакцию Брюсселя на похищение Мадуро

БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Реакция Брюсселя на похищение президента Венесуэлы Мадуро США показывает, что Евросоюз стал вассалом Вашингтона, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пиньо 6 января заявила, что ЕК не планирует квалифицировать действия США в Венесуэле и считает, что военная операция США открывает путь к демократическому переходу, несмотря на заявления американского лидера Дональда Трампа о намерении Соединенных Штатов взять страну под контроль.
"Европейские институты, возможно, смогут сформулировать крайне осторожную критику, но они не пойдут дальше робких напоминаний о международном публичном праве. Отсутствие какой-либо убедительной реакции на такие события, как агрессия в Венесуэле с сотней погибших, подтверждает, что проект превращения Европейского союза в политический союз с реальным весом на международной арене провалился. Мы оказались в положении вассалов Соединенных Штатов", - сказал он.
"Политическая и дипломатическая несостоятельность ЕС сопровождается его экономическим упадком. Санкции против России, являющиеся формой экономической войны, - одна из главных причин этого. Одновременно мы теряем свои демократические ценности. ЕС теперь вводит санкции против собственных граждан, критикующих его политический курс. Он начинает вырабатывать тоталитарные рефлексы: цензуру и репрессии. Я никогда не думал, что мне придется пережить столь низкие поступки со стороны наших институтов, которые по определению считаются демократическими и либеральными", - подчеркнул евродепутат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
