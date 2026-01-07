Евродепутат назвал атаку в Венесуэле началом эпохи тотального произвола

БРЮССЕЛЬ, 7 янв – РИА Новости, Юрий Апрелефф. С операцией США в Венесуэле и похищением ее президента Николаса Мадуро мир вступает в эпоху тотального произвола, заявил РИА Новости евродепутат из Люксембурга Фернан Картайзер.
"Ситуация остается запутанной даже спустя первые два дня. Тем не менее уже сейчас можно выделить несколько вопросов, которые будут волновать нас еще очень долго. Первый из них — это вопрос действенности международного публичного права. Мы уже даже не в сфере "правил" - мы входим в эпоху тотального произвола", - сказал он.
"Второй вопрос касается венесуэльского прецедента. Продолжат ли США подобные операции, и если да, то где и когда? На Кубе? В Гренландии? Как европеец, я задаюсь вопросом о ценностях, которые представляет наш главный союзник. Также следует спросить: не почувствуют ли и другие крупные державы право в будущем проводить аналогичные операции? Не скатится ли мир вновь к варварству?" - задался вопросам евродепутат.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.