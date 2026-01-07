Евродепутат назвал атаку в Венесуэле началом эпохи тотального произвола

"Ситуация остается запутанной даже спустя первые два дня. Тем не менее уже сейчас можно выделить несколько вопросов, которые будут волновать нас еще очень долго. Первый из них — это вопрос действенности международного публичного права. Мы уже даже не в сфере "правил" - мы входим в эпоху тотального произвола", - сказал он.