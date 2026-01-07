Рейтинг@Mail.ru
Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/umerov-2066786434.html
Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером
Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером - РИА Новости, 07.01.2026
Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером
Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T19:32:00+03:00
2026-01-07T19:32:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
джаред кушнер
стив уиткофф
рустем умеров
совет национальной безопасности и обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055640993_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_e373cb53becbf3b1aa16b1519e6b442f.jpg
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066778304.html
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066759553.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055640993_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_c48e4730bf3aa4926acc417f44d15c90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, сша, джаред кушнер, стив уиткофф, рустем умеров, совет национальной безопасности и обороны украины, нато, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, США, Джаред Кушнер, Стив Уиткофф, Рустем Умеров, Совет национальной безопасности и обороны Украины, НАТО, Мирный план США по Украине
Умеров встретился с Уиткоффом и Кушнером

Умеров сообщил о встрече с Уиткоффом и Кушнером

© AP Photo / Mindaugas KulbisРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что провел встречу со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Провели очередной раунд консультаций со специальным посланником Соединенных Штатов Стивом Уиткоффом, послом (США во Франции - ред.) Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а также сотрудником Белого дома Джошем Грюнбаумом. Это уже была третья встреча с американской стороной в течение двух дней в Париже", - написал Умеров в своем Telegram-канале.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Переломный момент". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 17:56
По его словам, на встрече обсуждалось завершение украинского конфликта. Кроме того, на повестке была тема "возможных форматов дальнейших контактов на уровне лидеров с участием Украины, европейских партнеров и США". Как отметил Умеров, Владимиру Зеленскому о встрече будет доложено дополнительно.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины. В ней приняли участие спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Согласно документу, согласованному по итогам встречи, "коалиция желающих" договорилась о продолжении долгосрочной военной поддержки Украины, а лидеры подписали декларацию о намерении разместить войска на Украине в случае заключения мирного соглашения.
В МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучавшие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
Вчера, 15:58
 
В миреУкраинаРоссияСШАДжаред КушнерСтив УиткоффРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны УкраиныНАТОМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала