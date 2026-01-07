Рейтинг@Mail.ru
В Днепропетровске произошел блэкаут
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:54 07.01.2026
В Днепропетровске произошел блэкаут
В Днепропетровске произошел блэкаут - РИА Новости, 07.01.2026
В Днепропетровске произошел блэкаут
Перебои со светом зафиксированы в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.01.2026
В Днепропетровске произошел блэкаут

В Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье зафиксировали перебои со светом

© Фото : ЦЭКСотрудник Центральной энергетической компании Днепропетровска
Сотрудник Центральной энергетической компании Днепропетровска
© Фото : ЦЭК
Сотрудник Центральной энергетической компании Днепропетровска. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Перебои со светом зафиксированы в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск - ред.) масштабный блэкаут ... Местные паблики пишут об аварии на ТЭЦ. Также сообщают о проблемах с электричеством в Кривом Роге и Запорожье", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Отмечается, что сроки восстановления электроснабжения неизвестны.
