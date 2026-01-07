https://ria.ru/20260107/ukraina-2066811022.html
В Днепропетровске произошел блэкаут
В Днепропетровске произошел блэкаут - РИА Новости, 07.01.2026
В Днепропетровске произошел блэкаут
Перебои со светом зафиксированы в Кривом Роге, Днепропетровске и подконтрольном ВСУ Запорожье, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 07.01.2026
В Днепропетровске, Кривом Роге и Запорожье зафиксировали перебои со светом