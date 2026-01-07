Британия не назвала размер контингента, который хочет направить на Украину

ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду отказался назвать размер контингента, который Лондон хочет направить на Украину в случае прекращения огня.

В ответ на вопрос депутатов о возможном размере контингента министр заявил, что он не будет разглашать такую информацию.