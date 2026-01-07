Рейтинг@Mail.ru
Британия не назвала размер контингента, который хочет направить на Украину
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 07.01.2026
Британия не назвала размер контингента, который хочет направить на Украину
Британия не назвала размер контингента, который хочет направить на Украину - РИА Новости, 07.01.2026
Британия не назвала размер контингента, который хочет направить на Украину
Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду отказался назвать размер контингента, который Лондон хочет направить на Украину в случае прекращения огня. РИА Новости, 07.01.2026
Британия не назвала размер контингента, который хочет направить на Украину

Британский министр обороны Хили отказался назвать размер контингента для Украины

© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C EdenБританские военнослужащие
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 янв - РИА Новости. Министр обороны Великобритании Джон Хили в среду отказался назвать размер контингента, который Лондон хочет направить на Украину в случае прекращения огня.
"Говоря о характере мероприятий по развертыванию, количестве войск, которые, вероятно, будут размещены на Украине, или деталях обязательств, которые взяли на себя другие страны, то это в конечном итоге будет зависеть от деталей мирного соглашения", - заявил Хили в британском парламенте.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
Вчера, 15:58
В ответ на вопрос депутатов о возможном размере контингента министр заявил, что он не будет разглашать такую информацию.
Премьер Великобритании Кир Стармер после встречи так называемой "коалиции желающих" в Париже 6 января заявил, что лидеры стран коалиции приняли декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф в Париже подчеркнул, что участники переговоров в Париже добились существенного прогресса по нескольким ключевым вопросам, включая гарантии безопасности для Киева. По его словам, США надеются на компромисс по территориальному вопросу.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков подчеркнул, что Москва никогда и ни в каком виде не даст согласия на размещение войск НАТО на Украине, в том числе, если это будут военнослужащие так называемой "коалиции желающих".
Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне с британским премьером Киром Стармером - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Макрон заявил о готовности отправить до 50 тысяч военных на Украину
10 июля 2025, 21:40
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
В МИД РФ заявляли, что любой сценарий размещения войск государств-членов НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе сделали тревожное заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВеликобританияДжон ХилиКир СтармерСтив УиткоффНАТОВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
