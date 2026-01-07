В Днепропетровске прогремел взрыв

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"В Днепре (до переименования украинскими властями Днепропетровск - ред.) взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Как сообщает издание, после взрыва в городе пропало электричество.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
