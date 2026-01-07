Премьер Словакии раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине

БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Стратегия, которой придерживаются Германия и Великобритания по Украине, ошибочна и ведет лишь к продолжению кровопролития, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.