Премьер Словакии раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине

БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Стратегия, которой придерживаются Германия и Великобритания по Украине, ошибочна и ведет лишь к продолжению кровопролития, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Я давно представляю другое мнение в отношении войны на Украине, чем у Германии или Великобритании, и в их стратегию не верю, она неправильная, ведет лишь к дальнейшему кровопролитию, а кроме этого, она наивна, если ожидается полное ослабление Российской Федерации. Сила действующего правительства в том, что оно свободно выражает свое мнение. Мы не подчинились опасной брюссельской политике одного единственного обязательного мнения, которая убивает демократию в небывалых масштабах", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в среду.
Ранее Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.
