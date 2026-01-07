Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:15 07.01.2026
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине - РИА Новости, 07.01.2026
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине
Стратегия, которой придерживаются Германия и Великобритания по Украине, ошибочна и ведет лишь к продолжению кровопролития, считает премьер-министр Словакии... РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
германия
великобритания
роберт фицо
украина
германия
великобритания
украина, германия, великобритания, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Великобритания, Роберт Фицо
Премьер Словакии раскритиковал стратегию Германии и Британии по Украине

Фицо: стратегия Германии и Британии по Украине ведет лишь к кровопролитию

БРАТИСЛАВА, 7 янв - РИА Новости. Стратегия, которой придерживаются Германия и Великобритания по Украине, ошибочна и ведет лишь к продолжению кровопролития, считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"Я давно представляю другое мнение в отношении войны на Украине, чем у Германии или Великобритании, и в их стратегию не верю, она неправильная, ведет лишь к дальнейшему кровопролитию, а кроме этого, она наивна, если ожидается полное ослабление Российской Федерации. Сила действующего правительства в том, что оно свободно выражает свое мнение. Мы не подчинились опасной брюссельской политике одного единственного обязательного мнения, которая убивает демократию в небывалых масштабах", - сказал Фицо в ходе видеообращения, которое опубликовано на его странице в социальной сети Facebook* в среду.
Ранее Фицо заявил, что пока он возглавляет правительство республики, ни один словацкий солдат не отправится на Украину.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинские военные
На Западе сделали тревожное заявление об окончании конфликта на Украине
Вчера, 21:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияВеликобританияРоберт Фицо
 
 
