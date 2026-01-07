Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали тревожное заявление об окончании конфликта на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 07.01.2026 (обновлено: 22:03 07.01.2026)
На Западе сделали тревожное заявление об окончании конфликта на Украине
Новая декларация "коалиции желающих" о размещении войск на Украине вряд ли поспособствует достижению мира, пишет британский журнал The Spectator.
украина, сша, великобритания, владимир путин, сергей рыбаков, дональд трамп, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Великобритания, Владимир Путин, Сергей Рыбаков, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, НАТО
На Западе сделали тревожное заявление об окончании конфликта на Украине

The Spectator: декларация "коалиции желающих" вряд ли поможет достижению мира

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новая декларация "коалиции желающих" о размещении войск на Украине вряд ли поспособствует достижению мира, пишет британский журнал The Spectator.
«
"На первый взгляд, это кажется хорошо разработанной схемой прекращения конфликта на Украине. Но есть по меньшей мере три очевидные проблемы: неясно, располагают ли Великобритания и Франция необходимыми военными ресурсами для выполнения обещаний; нет оснований полагать, что уклончивые обязательства США заслуживают доверия; Россия неоднократно отвергала описанный вариант урегулирования", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
Вчера, 15:58
Автор статьи также указал на якобы ненадежность позиции США в этом вопросе.
«
"Мы видели бесчисленные доказательства того, что они совсем не "защищают интересы Украины". Мы точно знаем лишь то, что они будут действовать в соответствии со своими интересами, ничто другое для них не имеет значения", — сообщается в материале.
Кроме того, одно из ключевых требований Владимира Путина заключаются в отсутствии на территории Украины военных сил НАТО. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рыбаков несколько недель назад заявил, что Москва не подпишет, не согласится и не будет удовлетворена каким-либо присутствием войск альянса на Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Резкое заявление Мерца об Украине вызвало переполох на Западе
Вчера, 18:25
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Переломный момент". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 17:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВеликобританияВладимир ПутинСергей РыбаковДональд ТрампВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
