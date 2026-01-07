На Западе сделали тревожное заявление об окончании конфликта на Украине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Новая декларация "коалиции желающих" о размещении войск на Украине вряд ли поспособствует достижению мира, пишет британский журнал The Spectator.
«
"На первый взгляд, это кажется хорошо разработанной схемой прекращения конфликта на Украине. Но есть по меньшей мере три очевидные проблемы: неясно, располагают ли Великобритания и Франция необходимыми военными ресурсами для выполнения обещаний; нет оснований полагать, что уклончивые обязательства США заслуживают доверия; Россия неоднократно отвергала описанный вариант урегулирования", — говорится в публикации.
Автор статьи также указал на якобы ненадежность позиции США в этом вопросе.
«
"Мы видели бесчисленные доказательства того, что они совсем не "защищают интересы Украины". Мы точно знаем лишь то, что они будут действовать в соответствии со своими интересами, ничто другое для них не имеет значения", — сообщается в материале.
Кроме того, одно из ключевых требований Владимира Путина заключаются в отсутствии на территории Украины военных сил НАТО. Заместитель министра иностранных дел Сергей Рыбаков несколько недель назад заявил, что Москва не подпишет, не согласится и не будет удовлетворена каким-либо присутствием войск альянса на Украине.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.