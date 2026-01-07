https://ria.ru/20260107/ukraina-2066799977.html
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек - РИА Новости, 07.01.2026
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек
Количество дезертиров на Украине составляет примерно 300 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.01.2026
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек
РИА Новости: на Украине числятся 300 тысяч дезертиров