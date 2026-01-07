На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Количество дезертиров на Украине составляет примерно 300 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"По различным данным, на Украине в настоящий момент числятся в самовольном оставлении части около 300 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.