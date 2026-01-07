Рейтинг@Mail.ru
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:43 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066799977.html
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек - РИА Новости, 07.01.2026
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек
Количество дезертиров на Украине составляет примерно 300 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T21:43:00+03:00
2026-01-07T21:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
https://ria.ru/20260104/vsu-2066309993.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине число дезертиров достигло 300 тысяч человек

РИА Новости: на Украине числятся 300 тысяч дезертиров

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Количество дезертиров на Украине составляет примерно 300 тысяч человек, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины убрал из открытого доступа данные о числе дел, относящихся к самовольному оставлению части и дезертирству в ВСУ. Президент России Владимир Путин тогда же заявил, что число дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч.
"По различным данным, на Украине в настоящий момент числятся в самовольном оставлении части около 300 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Украинских дезертиров в Харьковской области уничтожают "Птицы Мадьяра"
4 января, 06:34
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала