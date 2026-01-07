Рейтинг@Mail.ru
Резкое заявление Мерца об Украине вызвало переполох на Западе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 07.01.2026 (обновлено: 22:42 07.01.2026)
Резкое заявление Мерца об Украине вызвало переполох на Западе
Резкое заявление Мерца об Украине вызвало переполох на Западе - РИА Новости, 07.01.2026
Резкое заявление Мерца об Украине вызвало переполох на Западе
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен взять ответственность за то, что происходит в Германии, а не на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав РИА Новости, 07.01.2026
Резкое заявление Мерца об Украине вызвало переполох на Западе

Кошкович: Мерц должен взять ответственность за Германию, а не Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц должен взять ответственность за то, что происходит в Германии, а не на Украине, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.
«
"Мерц, самый большой сторонник войны (он сам так говорит), считает, что Германия должна взять на себя ответственность за безопасность Украины и всей Европы... Во-первых, нет. Во-вторых, лучше возьмите на себя ответственность за безопасность немецких рождественских ярмарок!" — написал он.
Знак Въезд запрещен и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Переломный момент". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
Вчера, 17:56
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств - членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
Вчера, 15:58
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
