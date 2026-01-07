Рейтинг@Mail.ru
17:56 07.01.2026
"Переломный момент". На Западе сделали тяжелое признание об Украине
На фоне вероятного краха Украины Европа наконец признала, что больше не может полагаться на США, пишет The National Interest.
Знак "Въезд запрещен" и флаг Украины
Знак "Въезд запрещен" и флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. На фоне вероятного краха Украины Европа наконец признала, что больше не может полагаться на США, пишет The National Interest.
"Шесть лет назад президент Франции Эммануэль Макрон предупреждал, что Европа больше не может полагаться на США в защите своих союзников по НАТО. ЕС наконец-то прислушался к его словам о необходимости начать рассматривать себя как стратегическую геополитическую державу. В этом отношении саммит ЕС в декабре стал поворотным моментом, вызванным перспективой краха Украины", — говорится в материале.
Автор отмечает, что Служба национальной безопасности США считает отношения ЕС с Россией "глубоко ослабленными". Предполагается, что для их урегулирования потребуется "значительное дипломатическое участие США".
В начале декабря WSJ сообщила, что администрация американского президента Дональда Трампа передала коллегам в Европе документы, касающиеся планов экономического восстановления Украины и возобновления экономических связей с Россией после завершения конфликта. Отмечается, что предложения США вызвали напряженные переговоры между Вашингтоном и Брюсселем.
Белый дом также сообщал о разработке плана по украинскому урегулированию. В Кремле ответили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
