"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:58 07.01.2026 (обновлено: 17:34 07.01.2026)
"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине
Эпископос: США заверили РФ, что развертывания западных войск на Украине не будет

Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи коалиции желающих в Париже
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Кир Стармер во время подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева, принятой по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США не подкинули бы России "горькую пилюлю" в виде размещения европейских войск на Украине, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
«

"Американская сторона крайне чувствительна к российской красной линии и не подкинула бы такую горькую пилюлю в сделку на таком позднем этапе процесса", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Таких не берут в управдомы: "коалиция желающих" проиграла России
6 января, 08:00
Эксперт утверждает, что Россию по неофициальным каналам заверили, что превентивного развертывания европейских войск на Украине не будет.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский и Фридрих Мерц на встрече коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже. 6 января 2026 - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
СМИ рассказали о ссоре в "коалиции желающих" из-за Украины
6 января, 18:10
 
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Марк Эпископос, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Вооруженные силы Украины, НАТО
 
 
