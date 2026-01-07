"Горькая пилюля". На Западе сделали заявление после переговоров по Украине

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США не подкинули бы России "горькую пилюлю" в виде размещения европейских войск на Украине, заявил эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в соцсети X.
"Американская сторона крайне чувствительна к российской красной линии и не подкинула бы такую горькую пилюлю в сделку на таком позднем этапе процесса", — написал он.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, в ходе которой обсуждались, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. В ней приняли участие также спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "коалиция желающих" приняла декларацию о размещении войск на Украине при достижении мира. Он утверждает, что в случае перемирия британцы и французы создадут военные базы по всей стране и построят склады техники для ВСУ.
В МИД России не единожды отмечали, что любой сценарий размещения войск государств — членов НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы и чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран — участниц альянса в министерстве называли подстрекательством к продолжению боевых действий.
