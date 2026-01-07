https://ria.ru/20260107/ukraina-2066758556.html
Доля не доверяющих НАТО украинцев выросла за год, показал опрос
Доля жителей Украины, не доверяющих НАТО, за год увеличилась с 25% до 43%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T15:50:00+03:00
в мире
украина
сша
нато
кмис
украина
сша
2026
В мире, Украина, США, НАТО, КМИС
Опрос КМИС: доля не доверяющих НАТО украинцев за год выросла до 43%