Доля не доверяющих НАТО украинцев выросла за год, показал опрос - РИА Новости, 07.01.2026
15:50 07.01.2026
Доля не доверяющих НАТО украинцев выросла за год, показал опрос
в мире, украина, сша, нато, кмис
В мире, Украина, США, НАТО, КМИС
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Доля жителей Украины, не доверяющих НАТО, за год увеличилась с 25% до 43%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Исследование проводилось с 26 ноября по 29 декабря 2025 года методом телефонных интервью. В нем участвовал 1001 респондент. Статистическая погрешность не превышает 4,1%.
"В случае НАТО, 30% (опрошенных - ред.) доверяют организации - снижение с 43% в декабре 2024 года, а 43% - не доверяют (в декабре 2024 года не доверяли 25% респондентов - ред.). Остальные 27% не смогли определиться", - говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте КМИС.
За год также снизилось число тех, кто доверяет США: в 2024 году их доля составила 41%, в 2025 году она снизилась до 18% опрошенных.
Украинский фонд демократических инициатив имени Илька Кучерива в конце декабря 2025 года опубликовал результаты опроса, согласно которым доля жителей Украины, считающих вступление страны в НАТО лучшей гарантией безопасности, за год снизилась с 55,1% до 38,3%.
