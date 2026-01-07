Рейтинг@Mail.ru
Вице-премьер Украины сделал странное заявление о конфликте - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066745500.html
Вице-премьер Украины сделал странное заявление о конфликте
Вице-премьер Украины сделал странное заявление о конфликте - РИА Новости, 07.01.2026
Вице-премьер Украины сделал странное заявление о конфликте
Вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба назвал кладбище единственным, что сейчас объединяет украинцев. Об этом он сказал в интервью... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T14:22:00+03:00
2026-01-07T14:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей кулеба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_58431f294bf2d0d54a6a5d41b96b161e.jpg
https://ria.ru/20260107/merts-2066721966.html
https://ria.ru/20260107/mema-2066706142.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854234001_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_bb0b68b835e35e6b72ab16b90ef5bbf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей кулеба
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Кулеба
Вице-премьер Украины сделал странное заявление о конфликте

Кулеба назвал кладбище единственным, что сейчас объединяет украинцев

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба назвал кладбище единственным, что сейчас объединяет украинцев. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.

"Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну", — сказал он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте
Вчера, 11:17
Кулеба добавил, что украинская власть несет за это ответственность, но при этом обвинил в этом и Россию.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что провалы на фронте должны подтолкнуть Украину уже сейчас сесть за стол переговоров. Кроме того, постпред России при ООНВасилий Небензя отмечал, что украинские подразделения несут потери и стремительно теряют боеспособность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил в интервью India Today, что либо контролируемые Киевом территории освободят вооруженным путем, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.
Заседание коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Западе забили тревогу из-за случившегося на переговорах по Украине
Вчера, 09:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей Кулеба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала