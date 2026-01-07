Вице-премьер Украины сделал странное заявление о конфликте

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Вице-премьер Украины по вопросам восстановления Алексей Кулеба назвал кладбище единственным, что сейчас объединяет украинцев. Об этом он сказал в интервью Экономической правде.



"Я как человек, который отвечает за региональную политику, могу вам сказать. Кладбище. Это единственное, что сейчас объединяет нашу страну", — сказал он.