Рейтинг@Mail.ru
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/ukraina-2066738586.html
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения - РИА Новости, 07.01.2026
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения
Кабмин Украины запретил отключать больницы от электроснабжения при применении графиков отключений, напомнила украинский премьер-министр Юлия Свириденко,... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T13:20:00+03:00
2026-01-07T13:20:00+03:00
в мире
украина
львов
андрей садовой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_0:4:2320:1309_1920x0_80_0_0_e12f8cfaea1111d1465247c5756f1d04.jpg
https://ria.ru/20260107/lvov-2066706875.html
украина
львов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155300/21/1553002124_289:0:2040:1313_1920x0_80_0_0_57aecb087dc0e4a80c84f1834cb243fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, львов, андрей садовой
В мире, Украина, Львов, Андрей Садовой
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения

Кабмин Украины запретил отключать больницы от электроснабжения

© РИА Новости / СтрингерЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Стрингер
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Кабмин Украины запретил отключать больницы от электроснабжения при применении графиков отключений, напомнила украинский премьер-министр Юлия Свириденко, добавив, что будут проведены проверки возможных нарушений.
В среду мэр украинского Львова Андрей Садовой сообщил, что часть больниц и весь электротранспорт в городе отключены от электроснабжения. По его словам, это произошло из-за изменения подхода кабмина к определению статуса критически важных предприятий.
"Кабмин Украины прямо запретил отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения… Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства. Органы контроля безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности в городе Львове", - написала Свириденко в Telegram-канале.
В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Украинские власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, характеризуя ситуацию как очень сложную.
Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Во Львове часть больниц и транспорт отключили от электроснабжения
Вчера, 09:10
 
В миреУкраинаЛьвовАндрей Садовой
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала