На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения - РИА Новости, 07.01.2026
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения
Кабмин Украины запретил отключать больницы от электроснабжения при применении графиков отключений, напомнила украинский премьер-министр Юлия Свириденко,... РИА Новости, 07.01.2026
На Украине запретили отключать больницы от электроснабжения
МОСКВА, 7 янв – РИА Новости.
Кабмин Украины запретил отключать больницы от электроснабжения при применении графиков отключений, напомнила
украинский премьер-министр Юлия Свириденко, добавив, что будут проведены проверки возможных нарушений.
В среду мэр украинского Львова Андрей Садовой
сообщил, что часть больниц и весь электротранспорт в городе отключены от электроснабжения. По его словам, это произошло из-за изменения подхода кабмина к определению статуса критически важных предприятий.
"Кабмин Украины
прямо запретил отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения… Ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения правительства. Органы контроля безотлагательно проведут проверки фактов возможных нарушений правительственного решения, в частности в городе Львове", - написала Свириденко в Telegram-канале.
В последнее время на Украине ежедневно применяются графики отключения света из-за проблем в энергосистеме страны. Массовые многочасовые отключения света начались на всей территории Украины 10 октября 2025 года. Украинские власти заявляли о повреждениях в энергетических сетях и коммунальных системах, характеризуя ситуацию как очень сложную.
Свириденко 9 декабря 2025 года сообщила, что для улучшения ситуации с подачей электроэнергии населению кабмин поручил областным администрациям сократить список критически важных объектов, требующих бесперебойного электроснабжения, а также отказаться от дополнительного освещения помещений и парков.