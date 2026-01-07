В США заявили о ключевом изменении в зоне СВО с января

«

"У Буданова* есть определенная склонность к террористическим, нетрадиционным методам ведения боевых действий. И поскольку киевский режим терпит все более быстрые и решительные поражения на поле боя, похоже, они все больше и больше переходят к грязной войне. Так что, я думаю, назначение его главой всей администрации можно рассматривать как подтверждение того, в каком направлении будет развиваться война дальше", — рассказал эксперт.