В США заявили о ключевом изменении в зоне СВО с января

Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:29 07.01.2026 (обновлено: 10:45 07.01.2026)
Назначение Кирилла Буданова* на должность главы офиса Зеленского знаменует переход Украины к новой фазе противостояния с Россией через терроризм, заявил... РИА Новости, 07.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
марк слебода
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
киев
в мире, россия, украина, марк слебода, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Марк Слебода, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Киев
Аналитик Слебода: Украина терпит поражение и прибегает к терроризму

Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Назначение Кирилла Буданова* на должность главы офиса Зеленского знаменует переход Украины к новой фазе противостояния с Россией через терроризм, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
«
"У Буданова* есть определенная склонность к террористическим, нетрадиционным методам ведения боевых действий. И поскольку киевский режим терпит все более быстрые и решительные поражения на поле боя, похоже, они все больше и больше переходят к грязной войне. Так что, я думаю, назначение его главой всей администрации можно рассматривать как подтверждение того, в каком направлении будет развиваться война дальше", — рассказал эксперт.
Владимир Зеленский назначил главу Главного управления разведки Минобороны Украины руководителем своего офиса
"Звезда погаснет": на Западе напугали Зеленского после назначения Буданова*
3 января, 03:49
По его словам, популярность Буданова* в опросах общественного мнения определяется скорее не поддержкой личной фигуры, а высоким антирейтингом нынешнего главы киевского режима.
«
"Буданов* оказывается впереди Зеленского в предвыборных опросах о кандидатах на пост президента Украины. Хотя если бы рядом с Зеленским стоял слепой, глухой и немой осел, я думаю, украинский народ тоже выбрал бы не Зеленского", — добавил Слебода.
Результаты опроса украинского центра социальных исследований SOCIS от декабря показали, что Зеленский — худший из потенциальных кандидатов.
Нового президента должны были избрать 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял об их несвоевременности. Срок его полномочий истек еще 20 мая позапрошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до следующего голосования.
Второго января Зеленский сообщил, что предложил Буданову* возглавить свой офис. Тот на предложение согласился.
Боевая стрельба из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г
"Все пошло под откос". На Западе заявили о риске внезапного краха Украины
Вчера, 00:42
* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМарк СлебодаФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Киев
 
 
