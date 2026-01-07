Рейтинг@Mail.ru
"Нет выбора": в США резко высказались о России и Черном море
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:26 07.01.2026 (обновлено: 10:36 07.01.2026)
"Нет выбора": в США резко высказались о России и Черном море
"Нет выбора": в США резко высказались о России и Черном море - РИА Новости, 07.01.2026
"Нет выбора": в США резко высказались о России и Черном море
После недавней американской атаки на Венесуэлу Украина рискует лишиться доступа к Черному морю, рассказал бывший замминистра обороны по вопросам международной... РИА Новости, 07.01.2026
"Нет выбора": в США резко высказались о России и Черном море

Фримен: после атаки на Венесуэлу Россия может отрезать Украину от Черного моря

Корабль Черноморского флота ВМФ России
Корабль Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Корабль Черноморского флота ВМФ России. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. После недавней американской атаки на Венесуэлу Украина рискует лишиться доступа к Черному морю, рассказал бывший замминистра обороны по вопросам международной безопасности США и дипломат Чэс Фримен в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
«
"У Венесуэлы <…> нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. <…> И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю. Это превратит ее в не имеющее выхода к воде захудалое государство, полное ультранационалистов, с которыми русские не захотят иметь ничего общего", — заявил он.
Военнослужащий ВС России в зоне проведения СВО
В США сделали громкое заявление об условиях России по Украине
2 января, 22:58
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку его курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.
Киев, Украина
На Западе раскрыли, что ждет Украину после атаки на Венесуэлу
Вчера, 01:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВенесуэлаНиколас МадуроООНУдары США по ВенесуэлеУкраинаСШАДональд ТрампСилия Флорес
 
 
