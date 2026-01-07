"Нет выбора": в США резко высказались о России и Черном море

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. После недавней американской атаки на Венесуэлу Украина рискует лишиться доступа к Черному морю, рассказал бывший замминистра обороны по вопросам международной безопасности США и дипломат Чэс Фримен в интервью Эндрю Наполитано на его YouTube-канале.
«
"У Венесуэлы <…> нет свободы выбора позиции на международном уровне. Мы будем диктовать точно так же, как русские диктуют на Украине. <…> И я думаю, что очень велика вероятность того, что последствием для Украины станет лишение ее Россией доступа к Черному морю. Это превратит ее в не имеющее выхода к воде захудалое государство, полное ультранационалистов, с которыми русские не захотят иметь ничего общего", — заявил он.
В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты нанесли массированный удар по Венесуэле, а президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли из страны. СМИ сообщили о взрывах в Каракасе и утверждали, что операцию проводили бойцы элитного подразделения Delta Force.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим, а также подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку его курса на защиту национальных интересов. В Москве назвали захват Мадуро неприемлемым посягательством на суверенитет государства и призвали американское руководство освободить президента и его жену.
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что США не соблюдали нормы международного права во время операции.