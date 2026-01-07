Рейтинг@Mail.ru
На Украине проверят данные о "подпольной школе" с советскими учебниками - РИА Новости, 07.01.2026
01:14 07.01.2026
На Украине проверят данные о "подпольной школе" с советскими учебниками
На Украине проверят данные о "подпольной школе" с советскими учебниками
2026-01-07T01:14:00+03:00
2026-01-07T01:14:00+03:00
На Украине проверят данные о "подпольной школе" с советскими учебниками

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Государственная служба качества образования Украины сообщила о начале проверки информации о том, что в Киеве работает школа, где детей обучают в том числе на русском языке по советским учебникам.
Во вторник украинское издание "Следствие.Инфо" сообщило, что в Киеве при монастыре Голосеевская пустынь работает "подпольная школа", где более 60 детям с первого по девятый классы преподают по советским учебникам, показывают российские фильмы и задают учить российские песни. При этом директор учреждения назвала его лишь "семейным клубом".
"По поручению министра образования и науки Украины государственная служба качества образования проверит факты, изложенные в сюжете... примет все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении ведомства в соцсети Facebook*.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как указало в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке стран-участниц Европейского союза.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. При этом почти половина жителей Украины так или иначе общается дома на русском языке, следует из опроса, проведенного в декабре 2025 года украинским центром социальных и маркетинговых исследований SOCIS.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
