Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
08:00 07.01.2026 (обновлено: 10:08 07.01.2026)
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все
2026-01-07T08:00:00+03:00
2026-01-07T10:08:00+03:00
в мире
украина
фридрих мерц
вооруженные силы украины
мирный план сша по украине
нато
евросоюз
россия
украина
россия
европа
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Гражданам Украины мужского пола, пребывающим в данный момент в европейских странах, имеет смысл готовиться к возвращению на родину. Пожалуй, это главный вывод, который можно сделать из результатов саммита "коалиции желающих", состоявшегося вчера в Париже.
На мероприятии приняты решения и сделаны заявления, которые делают заведомо невозможными какие бы то ни было мирные договоренности. Зеленский, Макрон и Стармер подписали декларацию, согласно которой после прекращения огня на Украине разместятся "многонациональные силы" из состава этой самой коалиции. Британский премьер уточнил, что Великобритания и Франция создадут военные хабы по всей Украине и построят там склады вооружений и боевой техники. Фридрих Мерц уверил, что "Германия возьмет на себя ответственность за безопасность Украины и всего континента в целом", правда, уточнил, что представители бундесвера будут размещены не на Украине, а на прилегающей к ней территории НАТО. По словам президента Франции, численность ВСУ составит 700 тысяч человек, содержать которых будет Европа.
Для потенциального мирного урегулирования это означает подрыв любых договоренностей, поскольку все вышеперечисленные пункты абсолютно неприемлемы для России — и Европа это, разумеется, прекрасно осознает. Но ей именно это и надо. Когда Москва категорически отвергнет данные идеи, будет сделана очередная попытка вбить клин в российско-американский переговорный процесс: мол, мы же говорили, что Путин недоговороспособен. Вряд ли это даст желаемый результат, тем более что Вашингтон прямо заявил, что его волнует в первую очередь то, что происходит в западном полушарии. Но даже если Трамп просто умоет руки, Европу это пока вполне устроит.
Берлину, Парижу, Лондону, Брюсселю и иже с ними не надо, чтобы Украина победила, — факт, что это просто невозможно, там кажется дошел уже до всех. Им достаточно, чтобы Украина проигрывала как можно медленнее. Цель поставлена, стратегия выбрана, средства на ее реализацию уже пущены в дело: Европа намерена снова попробовать решить накопившиеся у нее системные проблемы через войну с Россией. Но пока она не готова, ей нужно время — раскочегарить свой ВПК, реформировать армии, закрутить государственно-политические гайки, запустить общественную и экономическую милитаризацию. К рубежу 2030 года, а то и раньше, Европа рассчитывает достичь запланированной степени собственной готовности. Но до этого момента Украина должна воевать.
Все эти европейские планы больше напоминают украинские мрии. С одной стороны, внутри самой Европы нарастает сопротивление данным самоубийственным идеям: что характерно, стремительно трезветь начала Восточная Европа, поскольку там — на основе исторического опыта — точно знают, что следующими в очереди на пушечное мясо стоят именно они. С другой стороны, учитывая уровень профессионализма нынешнего европейского истеблишмента, есть серьезные сомнения, удастся ли им достичь поставленных целей, да еще в указанные сроки.
Но это не столь уж и важно в данный момент. Прямо сейчас у Европы главная задача одна: продолжение войны против России — на Украине и руками Украины. А для этого требуется, во-первых, любыми способами сорвать мирное урегулирование, а во-вторых, обеспечить Киев необходимыми ресурсами для продолжения боевых действий и формального квазигосударственного функционирования. Деньги нашлись, пусть даже не удалось украсть замороженные российские активы и пришлось залезть в карман собственных граждан. Однако проблема не только в финансах.
Дела на линии боевого соприкосновения у ВСУ ухудшаются стремительно, а мобилизационный резерв Украины сжимается на глазах. Обрушение же фронта в свете означенных планов станет катастрофой не только для Киева, но и для Европы. Для недопущения этого сценария ВСУ нужна внушительная подпитка живой силой. И у ЕС есть чем помочь.
В странах Евросоюза 4,3 миллиона беженцев, взрослых мужчин из них — около миллиона. Весьма существенное число. Так что, в 2026 году с большой вероятностью Европа созреет до принятия решения о том, что данные граждане Украины обязаны выполнить свой воинский долг, — и отправит их на родину. ТЦК ждут.
В миреУкраинаФридрих МерцВооруженные силы УкраиныМирный план США по УкраинеНАТОЕвросоюзРоссияЕвропаАналитика
 
 
