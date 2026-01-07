Миллиарды, военные базы и миллион солдат: Европа даст Украине все

Гражданам Украины мужского пола, пребывающим в данный момент в европейских странах, имеет смысл готовиться к возвращению на родину. Пожалуй, это главный вывод, который можно сделать из результатов саммита "коалиции желающих", состоявшегося вчера в Париже.

В странах Евросоюза 4,3 миллиона беженцев, взрослых мужчин из них — около миллиона. Весьма существенное число. Так что, в 2026 году с большой вероятностью Европа созреет до принятия решения о том, что данные граждане Украины обязаны выполнить свой воинский долг, — и отправит их на родину. ТЦК ждут.