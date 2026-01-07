Рейтинг@Mail.ru
Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении - РИА Новости, 08.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:18 07.01.2026 (обновлено: 00:18 08.01.2026)
https://ria.ru/20260107/ugroza-2066808167.html
Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении
Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении - РИА Новости, 08.01.2026
Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении
Призыв Владимира Зеленского к похищению Рамзана Кадырова звучит, как попытка сорвать переговорный процесс по Украине, заявил глава Чечни в Telegram-канале. РИА Новости, 08.01.2026
2026-01-07T23:18:00+03:00
2026-01-08T00:18:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
рамзан кадыров
рбк (медиагруппа)
николас мадуро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150063_0:453:1824:1479_1920x0_80_0_0_3236987de60e0513a6e5d6b7147e9382.jpg
https://ria.ru/20260106/vykhodka-2066661655.html
https://ria.ru/20260107/merts-2066703674.html
сша
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040150063_0:282:1824:1650_1920x0_80_0_0_2489975234c123a9b0ac60d97be78e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, рамзан кадыров, рбк (медиагруппа), николас мадуро
В мире, США, Венесуэла, Рамзан Кадыров, РБК (медиагруппа), Николас Мадуро
Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении

Кадыров ответил на угрозы Зеленского выкрасть его и увезти в США

© Фото : пресс-служба главы Чеченской РеспубликиГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к похищению Рамзана Кадырова звучит, как попытка сорвать переговорный процесс по Украине, заявил глава Чечни в Telegram-канале.
"Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование", — написал он.
Владимир Зеленский во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
"Его устранят". Дерзкая выходка Зеленского вызвала переполох на Западе
6 января, 21:00
По словам руководителя республики, неприятель может только войти на ее территорию, но выйти у него уже не получится. Кроме того, Кадыров заявил, что глава киевского режима ведет себя не по-мужски, поскольку тот только призывает к похищению, а не пытается осуществить его самостоятельно.
Ранее агентство "РБК-Украина" сообщило, что Зеленский призвал США "провести против Кадырова операцию, аналогичную захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро".
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, по городу нанесли масштабные удары, а лидера страны Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли на корабле. Предположительно, сперва они прибыли на американскую военную базу Гуантанамо, откуда вылетели в Нью-Йорк. Там их отправили в бруклинский СИЗО.

Власти в Каракасе считают, что Вашингтон хочет установить контроль над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. При этом, по словам главы МИД страны Ивана Хиля Пинто, в результате американской операции есть погибшие среди мирных жителей и военных.
Россия выразила глубокую озабоченность произошедшим и подтвердила солидарность с народом Венесуэлы и поддержку ее курса на защиту национальных интересов. В Москве расценили захват Мадуро к неприемлемое посягательство на суверенитет государства и призвали Вашингтон отпустить Мадуро и его жену.
Мерц о необходимости снижения потока миграции украинцев в страны ЕС - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мерц выдвинул новое требование Зеленскому
Вчера, 08:37
 
В миреСШАВенесуэлаРамзан КадыровРБК (медиагруппа)Николас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала