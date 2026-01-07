Кадыров ответил на угрозы Зеленского о его похищении

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Призыв Владимира Зеленского к похищению Рамзана Кадырова звучит, как попытка сорвать переговорный процесс по Украине, заявил глава Чечни в Призыв Владимира Зеленского к похищению Рамзана Кадырова звучит, как попытка сорвать переговорный процесс по Украине, заявил глава Чечни в Telegram-канале

"Теперь американцев просит помочь, мол, не помогли с вооружением, но хотя бы Рамзана украдите. Сохрани свое лицо и не унижайся. Будь в тебе капелька мужского, ты бы понял, как унизительно звучат твои слова и просьбы. И как явно они подтверждают твои попытки сорвать мирное урегулирование", — написал он.

По словам руководителя республики, неприятель может только войти на ее территорию, но выйти у него уже не получится. Кроме того, Кадыров заявил, что глава киевского режима ведет себя не по-мужски, поскольку тот только призывает к похищению, а не пытается осуществить его самостоятельно.

Ранее агентство "РБК-Украина" сообщило, что Зеленский призвал США "провести против Кадырова операцию, аналогичную захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро".

В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как заявил президент США Дональд Трамп, по городу нанесли масштабные удары, а лидера страны Николаса Мадуро и его супругу захватили и вывезли на корабле. Предположительно, сперва они прибыли на американскую военную базу Гуантанамо, откуда вылетели в Нью-Йорк. Там их отправили в бруклинский СИЗО.



Власти в Каракасе считают, что Вашингтон хочет установить контроль над венесуэльской нефтью и минеральными ресурсами. При этом, по словам главы МИД страны Ивана Хиля Пинто, в результате американской операции есть погибшие среди мирных жителей и военных.