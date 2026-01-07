Рейтинг@Mail.ru
06:25 07.01.2026
В Госдуме разъяснили ситуацию с уборкой придомовой территории в праздники
Уборка снега в Москве
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Управляющие компании (УК) должны обеспечивать уборку придомовой территории, в том числе мест накопления мусора, в праздничные дни, жильцы могут справедливо требовать соблюдения этой нормы, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Как отметил парламентарий, придомовая территория - земельный участок, прилегающий к многоквартирному дому. По его словам, за порядок на этой территории отвечает УК или товарищества собственников жилья (ТСЖ), обслуживающие дом и получающие за это ежемесячную плату от жильцов.
Здание Государственной думы России в Москве
Жильцы с 1 января смогут контролировать работу УК, сообщили в Госдуме
28 декабря 2025, 04:50
"Уборка придомовой территории включает в себя несколько пунктов, которые зависят от времени года. Так, зимой должен быть убран снег, очищены тротуары и парковки, а также крышки канализационных люков. Помимо этого, в урнах не должен копиться мусор, а дорожки, площадки и входы в подъезды должны быть подметены. Не имеет значения, праздничные это дни или нет. Ситуаций, когда мусорные баки переполнены, а подъезды стоят в грязи, быть не должно. Жильцы могут справедливо этого требовать. В первую очередь жильцам следует позвонить в управляющую компанию ", - сказал Колунов.
Кроме того, можно написать жалобу в УК или ТСЖ на имя руководителя, в течение пяти рабочих дней они обязаны ответить, сообщил парламентарий. Он подчеркнул, что иногда этого достаточно, чтобы исправить ситуацию с уборкой придомовой территории.
"Если звонки и просьбы не помогают, действовать придется в рамках закона – обращайтесь в органы государственного жилищного надзора, в Госжилинспекцию или Роспотребнадзор, в крайнем случае – в прокуратуру. Профильные органы обяжут устранить нарушения, а также оштрафуют организацию", - добавил депутат.
Колунов напомнил, что на общем собрании собственников можно переизбрать управляющую компанию, если текущая не справляется со своими обязательствами. Он уточнил, что сделать это можно не чаще раза в год.
Счета на оплату ЖКХ
В Госдуме рассказали, кто освобожден от уплаты взносов за капремонт
10 мая 2025, 02:19
 
