Лидер турецкой партии призвал создать союз с Россией, Ираном и Китаем

АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек на фоне атаки США на Венесуэлу призвал создать союз Турции, России, Ирана и Китая, который, по его мнению, сможет сдержать экспансионистскую политику Вашингтона и предотвратить большую войну, говорится в заявлении политика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Союз Турции с Россией , Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США", - говорится в заявлении.

Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.