Лидер турецкой партии призвал создать союз с Россией, Ираном и Китаем
2026-01-07T14:53:00+03:00
2026-01-07T14:53:00+03:00
2026-01-07T21:04:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
турция
николас мадуро
силия флорес
догу перинчек
оон
сша
венесуэла
турция
россия
китай
иран
в мире, сша, венесуэла, турция, николас мадуро, силия флорес, догу перинчек, оон, россия, китай, иран
В мире, США, Венесуэла, Турция, Николас Мадуро, Силия Флорес, Догу Перинчек, ООН, Россия, Китай, Иран
АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек на фоне атаки США на Венесуэлу призвал создать союз Турции, России, Ирана и Китая, который, по его мнению, сможет сдержать экспансионистскую политику Вашингтона и предотвратить большую войну, говорится в заявлении политика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Перинчек
заявил, что ключевым фактором безопасности Турции
являются национальные силы, включая вооруженные силы и полицию, а также "нерушимый союз государства и народа".
По его словам, "внутренний фронт имеет решающее значение".
«
"Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США", - говорится в заявлении.
Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
США
3 января нанесли массированный удар по Венесуэле
, президента страны Николаса Мадуро
и его супругу Силию Флорес
захватили и вывезли в Нью-Йорк
. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас
в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН
, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине
вслед за Москвой
призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР
.