Лидер турецкой партии призвал создать союз с Россией, Ираном и Китаем - РИА Новости, 07.01.2026
14:53 07.01.2026 (обновлено: 21:04 07.01.2026)
Лидер турецкой партии призвал создать союз с Россией, Ираном и Китаем
Лидер турецкой партии призвал создать союз с Россией, Ираном и Китаем
Лидер турецкой партии призвал создать союз с Россией, Ираном и Китаем

Турецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек
АНКАРА, 7 янв - РИА Новости. Лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек на фоне атаки США на Венесуэлу призвал создать союз Турции, России, Ирана и Китая, который, по его мнению, сможет сдержать экспансионистскую политику Вашингтона и предотвратить большую войну, говорится в заявлении политика, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Перинчек заявил, что ключевым фактором безопасности Турции являются национальные силы, включая вооруженные силы и полицию, а также "нерушимый союз государства и народа".
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В Венесуэле назвали причину успеха операции США по похищению Мадуро
5 января, 12:48
По его словам, "внутренний фронт имеет решающее значение".
«

"Союз Турции с Россией, Ираном и Китаем создаст историческую силу, которая предотвратит региональную и мировую войну и предотвратит империалистическое влияние США", - говорится в заявлении.

Vatan - турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. В партии состоят более 50 тысяч человек.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Последствия атаки США по порту Ла-Гуайра в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
В Турции назвали события в Венесуэле началом системных изменений в мире
6 января, 09:46
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
США не стесняются демонстрировать жестокость империализма, заявили в Турции
Вчера, 12:48
 
