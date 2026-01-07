В Черновицах сотрудники военкомата похитили священника УПЦ, пишут СМИ

МОСКВА, 7 янв – РИА Новости. Сотрудники украинского военкомата похитили священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Николая Синюка в Черновцах прямо в Рождество, сообщает украинский телеканал "Первый казацкий".
"Прямо в день праздника Рождества Христова работники ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) похитили священнослужителя Свято-Введенского монастыря УПЦ в Черновцах отца Николая Синюка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Первого казацкого".
В последнее время появляется все больше сообщений о мобилизации на Украине священнослужителей УПЦ. Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук ранее сообщил, что сотрудники военкомата на Украине мобилизовали пятерых священников УПЦ.
На Украине в сентябре 2024 года вступил в силу принятый Верховной радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ. Его поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, не обратив внимания на то, что УПЦ была одной из его основателей. Киевский режим дал УПЦ девять месяцев на то, чтобы "разорвать связи с РПЦ", несмотря на то, что еще в мае 2022 года она объявила о полной независимости от Московского патриархата на фоне беспрецедентных гонений со стороны властей и раскольников.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь - самую большую общину верующих в стране и единственную каноническую, где сохраняется апостольское преемство, действительность священства и церковных таинств, православную церковь на Украине. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении многих представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне.