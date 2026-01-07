Рейтинг@Mail.ru
Роскосмос показал циклон, который принесет в Москву "снежный армагеддон"
21:09 07.01.2026 (обновлено: 21:10 07.01.2026)
Роскосмос показал циклон, который принесет в Москву "снежный армагеддон"
Роскосмос показал циклон, который принесет в Москву "снежный армагеддон"
москва, роскосмос, евгений тишковец, общество
Москва, Роскосмос, Евгений Тишковец, Общество
© Роскосмос/Telegram"Роскосмос" опубликовал космический снимок циклона, который принесет в Москву аномальные осадки
© Роскосмос/Telegram
"Роскосмос" опубликовал космический снимок циклона, который принесет в Москву аномальные осадки
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал космический снимок циклона, который принесет в Москву аномальные осадки.
"На столицу надвигается циклон - снимок спутников "Роскосмоса". Он принесет аномальные снегопады: в Москве может выпасть больше половины месячной нормы осадков", - говорится в описании к фотографии в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что фотография получена благодаря съемке многозональных сканирующих устройств спутников серий "Электро-Л" и "Арктика-М".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в пятницу в Москве выпадут более половины месячной нормы осадков, а снежный покров местами вырастет до 45 сантиметров. Накануне он рассказал, что в пятницу в столичном регионе ожидается "снежный армагеддон".
Центр европейской части России накроют сильные снегопады
МоскваРоскосмосЕвгений ТишковецОбщество
 
 
