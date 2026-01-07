Рейтинг@Mail.ru
Умер директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик
13:55 07.01.2026
Умер директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик
Умер директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик - РИА Новости, 07.01.2026
Умер директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик
Альтист и директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщили в сочинской администрации. РИА Новости, 07.01.2026
сочи, россия, абхазия, санкт-петербургская консерватория имени н. а. римского-корсакова
Сочи, Россия, Абхазия, Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
Умер директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик

Директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик умер в возрасте 49 лет

Сергей Цедрик
Сергей Цедрик - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© Фото : Сергей Цедрик/ВКонтакте
Сергей Цедрик
СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Альтист и директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик ушел из жизни в возрасте 49 лет, сообщили в сочинской администрации.
«

"С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине Сергея Сергеевича Цедрика - директора Сочинской камерной филармонии. Он ушёл из жизни 6 января на 49-м году… Утрата Сергея Сергеевича Цедрика является невосполнимой потерей для культуры города и края. Мы выражаем искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Светлая память о Сергее Сергеевиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Цедрик закончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, последние десять лет возглавлял Сочинскую камерную филармонию. Под его руководством проводилось множество культурных и музыкальных фестивалей в Сочи, например, "Музыка закатов" и "Квартет Рахманинова приглашает".
Будучи альтистом, Цедрик проявлял себя как исполнитель, а также выступал организатором мероприятий, объединивших музыкантов из России и Абхазии, рассказали в мэрии. К достижениям руководителя филармонии также относят сохранение и преображение сочинского струнного квартета имени С.В. Рахманинова.
Местные власти подчеркнули, что Цедрику удалось сделать сочинскую филармонию флагманом представления классического искусства в современных, уникальных и востребованных форматах.
Информацию о месте и времени прощания объявят дополнительно, заключили в администрации Сочи.
Сочи Россия Абхазия Санкт-Петербургская консерватория имени Н. А. Римского-Корсакова
 
 
