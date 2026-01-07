Умер директор Сочинской камерной филармонии Сергей Цедрик

«

"С глубоким прискорбием сообщаем о безвременной кончине Сергея Сергеевича Цедрика - директора Сочинской камерной филармонии. Он ушёл из жизни 6 января на 49-м году… Утрата Сергея Сергеевича Цедрика является невосполнимой потерей для культуры города и края. Мы выражаем искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Светлая память о Сергее Сергеевиче навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении.