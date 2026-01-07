https://ria.ru/20260107/trevoga-2066693594.html
В Северной Осетии ввели режим "Ковер"
В Северной Осетии ввели режим "Ковер" - РИА Новости, 07.01.2026
В Северной Осетии ввели режим "Ковер"
Режим "Ковер" введен на территории Северной Осетии, сообщил глава региона Сергей Меняйло. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T04:44:00+03:00
2026-01-07T04:44:00+03:00
2026-01-07T04:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_0:0:3088:1738_1920x0_80_0_0_82acb2d1165550ca2a6fdaf72e48419c.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0a/1837782655_357:0:3088:2048_1920x0_80_0_0_418d08225cc7e5292adce37a230220d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии ввели режим "Ковер"
На территории Северной Осетии ввели режим "Ковер"