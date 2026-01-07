https://ria.ru/20260107/trevoga-2066690555.html
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 07.01.2026
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T03:51:00+03:00
2026-01-07T03:51:00+03:00
2026-01-07T03:51:00+03:00
сергей меняйло
безопасность
республика северная осетия - алания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_198514f225fed7bab0c6e8567d8920d9.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793909987_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9c2ec957e25586bb3e6cd4d902e2b7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, безопасность, республика северная осетия - алания
Сергей Меняйло, Безопасность, Республика Северная Осетия - Алания
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим угрозы атаки БПЛА