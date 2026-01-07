Рейтинг@Mail.ru
Американский режиссер принял православие в Крыму
01:17 07.01.2026 (обновлено: 02:03 07.01.2026)
Американский режиссер принял православие в Крыму
Американский режиссер принял православие в Крыму
Американский режиссер-документалист, переехавший в Крым, Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что полюбил российский полуостров и принял здесь православие. РИА Новости, 07.01.2026
РИА Новости: переехавший в Крым режиссер Тремблей заявил, что принял православие

Вид на Ялту с Боткинской тропы
Вид на Ялту с Боткинской тропы
© РИА Новости / Екатерина Петухова
Вид на Ялту с Боткинской тропы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Американский режиссер-документалист, переехавший в Крым, Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что полюбил российский полуостров и принял здесь православие.
Тремблей живет в Ялте с марта 2020 года. В 2025 получил вид жительство. Теперь намерен направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства.
Переехавший в Крым американский режиссер будет просить гражданство России
5 января, 01:18
"Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, - это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в США. Больше ничего", - сказал Тремблей.
Тремблей рассказал, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.
"В Крыму я в основном занимаюсь созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвую во многих конференциях, форумах и семинарах", - сказал Тремблей.
