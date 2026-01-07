Американский режиссер принял православие в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости. Американский режиссер-документалист, переехавший в Крым, Реджинальд Тремблей заявил РИА Новости, что полюбил российский полуостров и принял здесь православие.

Тремблей рассказал, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.

"В Крыму я в основном занимаюсь созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвую во многих конференциях, форумах и семинарах", - сказал Тремблей.