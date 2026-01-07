Рейтинг@Mail.ru
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии
15:36 07.01.2026
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии
в мире, германия, украина, европа, владимир зеленский, фридрих мерц, вооруженные силы украины, верховная рада украины, дмитрий лубинец
В мире, Германия, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Дмитрий Лубинец
Новое требование Мерца к Зеленскому вызвало переполох в Германии

© AP Photo / Maryam MajdКанцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине
Канцлер Германии Фридрих Мерц и Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца к Владимиру Зеленскому о прекращении бегства украинцев в Европу вызвало волну критики, пишет Berliner Zeitung.
"Отмечается, что канцлер не озвучил конкретные меры по уменьшению огромного потока украинских мужчин, прибывающих в Германию. Мерц не сказал ни слова об изменениях в иммиграционном статусе, ничего о введении более строгого регламента, никаких временных рамок", — говорится в публикации.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
На Украине раскрыли, что означает новое заявление Мерца о конфликте
Вчера, 11:17
Отмечается, что такая нерешительность вызывает недоумение в политических кругах. По данным СМИ, Мерца критикуют за то, что он ограничивается лишь призывами к Киеву, вместо того чтобы последовательно применять законы.
"Речь идет о "симуляции правительства" — канцлер предъявляет требования к другим, а сам бездействует", — резюмируется в материале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
Мерц о необходимости снижения потока миграции украинцев в страны ЕС - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Мерц выдвинул новое требование Зеленскому
Вчера, 08:37
 
В миреГерманияУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийФридрих МерцВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныДмитрий Лубинец
 
 
