МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Требование канцлера ФРГ Фридриха Мерца к Владимиру Зеленскому о прекращении бегства украинцев в Европу вызвало волну критики, пишет Berliner Zeitung.
"Отмечается, что канцлер не озвучил конкретные меры по уменьшению огромного потока украинских мужчин, прибывающих в Германию. Мерц не сказал ни слова об изменениях в иммиграционном статусе, ничего о введении более строгого регламента, никаких временных рамок", — говорится в публикации.
"Речь идет о "симуляции правительства" — канцлер предъявляет требования к другим, а сам бездействует", — резюмируется в материале.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми.
