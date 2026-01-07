Рейтинг@Mail.ru
На Западе раскрыли требования США к Венесуэле
14:47 07.01.2026 (обновлено: 15:08 07.01.2026)
На Западе раскрыли требования США к Венесуэле
в мире, венесуэла, сша, россия, марко рубио, делси родригес, оон, удары сша по венесуэле, памела бонди
В мире, Венесуэла, США, Россия, Марко Рубио, Делси Родригес, ООН, Удары США по Венесуэле, Памела Бонди
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США требуют от временного правительства Венесуэлы высылать официальных советников из России, Китая, Ирана и с Кубы, которые якобы находятся в стране, пишет New York Times.
"В понедельник во время закрытого совещания с высокопоставленными членами Конгресса госсекретарь Марко Рубио перечислил список требований администрации Трампа к новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес" — пишет издание со ссылкой на анонимный источник.
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
В США появится движение против Трампа из-за Венесуэлы, считает политик
Вчера, 14:22
Утверждается, что Вашингтон якобы требует выдворения сотрудников разведки указанных государств, однако при этом некоторым дипломатам разрешат остаться в Венесуэле.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.

В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Операция в Венесуэле оттолкнет от США Латинскую Америку, считает эксперт
Вчера, 10:00
 
В мире Венесуэла США Россия Марко Рубио Делси Родригес ООН Удары США по Венесуэле Памела Бонди
 
 
