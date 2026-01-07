На Западе раскрыли требования США к Венесуэле

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. США требуют от временного правительства Венесуэлы высылать официальных советников из России, Китая, Ирана и с Кубы, которые якобы находятся в стране, пишет New York Times.
"В понедельник во время закрытого совещания с высокопоставленными членами Конгресса госсекретарь Марко Рубио перечислил список требований администрации Трампа к новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес" — пишет издание со ссылкой на анонимный источник.
Утверждается, что Вашингтон якобы требует выдворения сотрудников разведки указанных государств, однако при этом некоторым дипломатам разрешат остаться в Венесуэле.
В ночь на субботу в Каракасе прогремели взрывы. Как позднее заявил глава Белого дома, Штаты нанесли по венесуэльской столице масштабные удары, а Мадуро и его супругу захватили и вывезли из страны. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что президент Венесуэлы вскоре предстанет перед судом. Согласно судебным документам, ему грозит вплоть до четырех пожизненных сроков.
В Венесуэле, где врио главы государства стала вице-президент Делси Родригес, назвали целью нападения США получение контроля над нефтью и минеральными ресурсами. МИД страны запросил срочное заседание Совета Безопасности ООН и намерен обратиться в другие международные организации. Как заявил глава ведомства Иван Хиль Пинто, атака привела к жертвам среди мирных жителей и военных.
