Трамп может объявить о создании совета мира по Газе, пишет Axios

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о создании так называемого "совета мира" по Газе на следующей неделе в рамках второго этапа мирного процесса в регионе, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
"Ожидается, что президент Дональд Трамп на следующей неделе объявит о создании совета мира по Газе в рамках второго этапа соглашения о прекращении огня, сообщили мне два американских чиновника и два источника, знакомые с ситуацией", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.