Трамп может объявить о создании совета мира по Газе, пишет Axios - РИА Новости, 07.01.2026
23:27 07.01.2026
Трамп может объявить о создании совета мира по Газе, пишет Axios
Трамп может объявить о создании совета мира по Газе, пишет Axios
Трамп может объявить о создании совета мира по Газе, пишет Axios
Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о создании так называемого "совета мира" по Газе на следующей неделе в рамках второго этапа мирного процесса
в мире
израиль
сша
дональд трамп
россия
сергей лавров
хамас
оон
израиль
сша
россия
в мире, израиль, сша, дональд трамп, россия, сергей лавров, хамас, оон
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Россия, Сергей Лавров, ХАМАС, ООН
Трамп может объявить о создании совета мира по Газе, пишет Axios

Axios: Трамп на следующей неделе может объявить о создании совета мира по Газе

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о создании так называемого "совета мира" по Газе на следующей неделе в рамках второго этапа мирного процесса в регионе, сообщило издание Axios со ссылкой на источники.
"Ожидается, что президент Дональд Трамп на следующей неделе объявит о создании совета мира по Газе в рамках второго этапа соглашения о прекращении огня, сообщили мне два американских чиновника и два источника, знакомые с ситуацией", - написал корреспондент Axios Барак Равид в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям
Вчера, 22:31
Вчера, 22:31
В середине ноября Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане США по Газе предлагается временное международное управление сектором Газа и создание "совета мира" под председательством Трампа. Также предусматривается силовой мандат международных стабилизационных сил, которые должны быть развернуты в координации с Израилем и Египтом. Пока данных о составе миротворческих сил нет. СМИ сообщали, что реализация второго этапа плана Трампа задерживается из-за позиции сторон и взаимных обвинений в нарушении условий прекращения огня. По информации телеканала Sky News Arabia, арабские страны, Турция, Израиль и США могут провести еще один саммит для начала реализации второго этапа соглашения по сектору Газа.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что дальнейшая реализация мирного плана президента США Дональда Трампа по конфликту в секторе Газа под вопросом, учитывая заявления как Израиля, так и движения ХАМАС о нарушении условий этой инициативы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп негативно оценил скорость производства вооружения в США
Вчера, 22:17
Вчера, 22:17
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампРоссияСергей ЛавровХАМАСООН
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
