Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям
Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит оборонным компаниям выплачивать дивиденды и проводить выкуп акций до тех пор, пока не будут устранены задержки в производстве и обслуживании военной техники.
"Я не разрешу выплачивать дивиденды или проводить обратные выкупы до тех пор, пока эти проблемы не будут исправлены", - говорится в заявлении Трампа
, обнародованном в его социальной сети TRUTH Social.
Президент США
также подчеркнул, что "военная техника производится недостаточно быстро", а ее обслуживание выполняется "слишком медленно".
Трамп добавил, что, по его мнению, зарплаты топ-менеджеров оборонных корпораций должны быть ограничены до выполнения требований по наращиванию производства вооружений.
"Ни один руководитель не должен зарабатывать более пяти миллионов долларов, пока эти задачи не решены", - отметил президент США.