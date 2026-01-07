Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит оборонным компаниям выплачивать дивиденды и проводить выкуп акций до тех пор, пока не будут устранены задержки в производстве и обслуживании военной техники.

"Я не разрешу выплачивать дивиденды или проводить обратные выкупы до тех пор, пока эти проблемы не будут исправлены", - говорится в заявлении Трампа , обнародованном в его социальной сети TRUTH Social.

Президент США также подчеркнул, что "военная техника производится недостаточно быстро", а ее обслуживание выполняется "слишком медленно".

Трамп добавил, что, по его мнению, зарплаты топ-менеджеров оборонных корпораций должны быть ограничены до выполнения требований по наращиванию производства вооружений.