Рейтинг@Mail.ru
Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:31 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/tramp-2066803576.html
Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям
Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям - РИА Новости, 07.01.2026
Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям
Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит оборонным компаниям выплачивать дивиденды и проводить выкуп акций до тех пор, пока не будут устранены задержки... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:31:00+03:00
2026-01-07T22:31:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20260107/tramp-2066802638.html
https://ria.ru/20260107/tramp-2066802307.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пригрозил запретить дивиденды оборонным компаниям

Трамп может запретить дивиденды оборонным компаниям из-за сбоев в производстве

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что запретит оборонным компаниям выплачивать дивиденды и проводить выкуп акций до тех пор, пока не будут устранены задержки в производстве и обслуживании военной техники.
"Я не разрешу выплачивать дивиденды или проводить обратные выкупы до тех пор, пока эти проблемы не будут исправлены", - говорится в заявлении Трампа, обнародованном в его социальной сети TRUTH Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп потребовал от корпораций строить мощности для выпуска военной техники
Вчера, 22:21
Президент США также подчеркнул, что "военная техника производится недостаточно быстро", а ее обслуживание выполняется "слишком медленно".
Трамп добавил, что, по его мнению, зарплаты топ-менеджеров оборонных корпораций должны быть ограничены до выполнения требований по наращиванию производства вооружений.
"Ни один руководитель не должен зарабатывать более пяти миллионов долларов, пока эти задачи не решены", - отметил президент США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп негативно оценил скорость производства вооружения в США
Вчера, 22:17
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала