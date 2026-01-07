Рейтинг@Mail.ru
Грэм* пригрозил религиозным лидерам Ирана убийством
22:29 07.01.2026 (обновлено: 22:31 07.01.2026)
Грэм* пригрозил религиозным лидерам Ирана убийством
Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп готов убить иранских религиозных лидеров (аятолл) в случае продолжения насилия на фоне РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T22:29:00+03:00
2026-01-07T22:31:00+03:00
в мире
иран
сша
дональд трамп
линдси грэм*
в мире, иран, сша, дональд трамп, линдси грэм*
В мире, Иран, США, Дональд Трамп, Линдси Грэм*
Грэм* пригрозил религиозным лидерам Ирана убийством

Сенатор Грэм заявил, что Трамп готов убить иранских религиозных лидеров

© Getty Images / Kent NishimuraАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм*
© Getty Images / Kent Nishimura
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Американский сенатор Линдси Грэм* заявил, что президент США Дональд Трамп готов убить иранских религиозных лидеров (аятолл) в случае продолжения насилия на фоне протестов в стране.
"Аятоллы, вы должны понять: если вы продолжите уничтожать свой народ, который требует улучшения жизни, Дональд Трамп вас убьет. Перемены грядут в Иране. Это будут самые масштабные перемены в истории Ближнего Востока", - сказал он в эфире телеканала Fox News.
Сенатор, ранее неоднократно выступавший с антироссийскими заявлениями, также отметил, что американская помощь иранскому народу якобы уже направлена.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. Главной темой протестов стали резкие колебания обменного курса и их влияние на оптовые и розничные цены. В соцсетях появлялись видео с протестующими в Тегеране и других городах. На этом фоне глава иранского центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку. На его место был назначен Абдольнасер Хеммати.
В ряде городов Ирана протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против действующего политического строя в Иране. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений.
Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным иранского ЦБ, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), риал стремительно ослабляется: так, за последние несколько месяцев он несколько раз обновлял антирекорд по отношению к доллару. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов. Сейчас же доллар на свободном рынке более стоит 1,4 миллиона риалов.
* Внесен в список террористов и экстремистов
В миреИранСШАДональд ТрампЛиндси Грэм*
 
 
