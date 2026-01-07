Рейтинг@Mail.ru
Трамп потребовал от корпораций строить мощности для выпуска военной техники - РИА Новости, 07.01.2026
22:21 07.01.2026
Трамп потребовал от корпораций строить мощности для выпуска военной техники
Президент США Дональд Трамп потребовал от оборонных компаний создавать новые и современные производственные мощности для выпуска и обслуживания новейшей военной
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп потребовал от оборонных компаний создавать новые и современные производственные мощности для выпуска и обслуживания новейшей военной техники.
"С этого момента и впредь эти руководители (оборонных компаний - ред.) должны строить новые и современные производственные предприятия как для поставки и технического обслуживания этого важного оборудования, так и для создания новейших моделей военной техники будущего", - написал американский президент в своей соцсети Truth Social.
