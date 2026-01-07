https://ria.ru/20260107/tramp-2066802307.html
Трамп негативно оценил скорость производства вооружения в США
Трамп негативно оценил скорость производства вооружения в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вооружение и техника для американских войск производятся недостаточно быстро, а их обслуживание осуществляется с... РИА Новости, 07.01.2026
Трамп негативно оценил скорость производства вооружения в США
Трамп заявил, что вооружение для армии производится недостаточно быстро