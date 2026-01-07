Рейтинг@Mail.ru
22:17 07.01.2026
Трамп негативно оценил скорость производства вооружения в США

Трамп заявил, что вооружение для армии производится недостаточно быстро

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что вооружение и техника для американских войск производятся недостаточно быстро, а их обслуживание осуществляется с опозданием.
"Оборонные компании производят наше отличное военное оборудование недостаточно быстро и после его выпуска не обслуживают его должным образом и оперативно", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп потребовал от корпораций строить мощности для выпуска военной техники
Вчера, 22:21
 
