Трамп заявил, что Россия и Китай уважают только перестроенные им США

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай уважают и боятся только Соединённые Штаты, которые ему удалось "перестроить" в период своего руководства.
