18:02 07.01.2026 (обновлено: 18:11 07.01.2026)
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию

Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию мира

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Норвегия "по глупости" не присудила ему Нобелевскую премию мира, однако подчеркнул, что это его не беспокоит.
"Я в одиночку завершил восемь войн, но Норвегия, член НАТО, по глупости не дала мне Нобелевскую премию, но это неважно. Важно, что я спас миллионы жизней", - написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США при необходимости
Вчера, 17:52
 
В миреНорвегияДональд ТрампСШАНАТО
 
 
