Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию - РИА Новости, 07.01.2026
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Норвегия "по глупости" не присудила ему Нобелевскую премию мира, однако подчеркнул, что это его не беспокоит. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T18:02:00+03:00
2026-01-07T18:02:00+03:00
2026-01-07T18:11:00+03:00
в мире
норвегия
дональд трамп
сша
нато
норвегия
сша
Новости
ru-RU
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию
Трамп заявил, что Норвегия по глупости не присудила ему Нобелевскую премию мира