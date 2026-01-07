Рейтинг@Mail.ru
17:52 07.01.2026 (обновлено: 18:35 07.01.2026)
Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США при необходимости
Президент Дональд Трамп заявил, что не верит в готовность Североатлантического альянса прийти на помощь США в случае необходимости.
нато, сша, в мире, дональд трамп, россия, китай
НАТО, США, В мире, Дональд Трамп, Россия, Китай
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 янв — РИА Новости. Президент Дональд Трамп заявил, что не верит в готовность Североатлантического альянса прийти на помощь США в случае необходимости.
"Я сомневаюсь, что НАТО будет с нами, когда нам по-настоящему это понадобится", — написал он в Truth Social.
Трамп также утверждает, что Россия и Китай не будут бояться альянса, если там не будет Штатов. При этом он добавил, что Вашингтон при любых обстоятельствах будет поддерживать военный блок.
В декабре конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. По мнению политика, членство Штатов в альянсе не соответствует интересам нацбезопасности. Он назвал его пережитком холодной войны, который вовлекает американцев в конфликты за рубежом.
В сообщении офиса законодателя также отмечалось, что представленный проект предотвращает использование средств американских налогоплательщиков для финансирования общих бюджетов военного блока. Кроме того, указывалось, что европейские члены организации обладают достаточным экономическим и военным потенциалом для обеспечения собственной обороны.
Президент России Владимир Путин называл США создателем, ключевым игроком и спонсором НАТО.
НАТОСШАВ миреДональд ТрампРоссияКитай
 
 
