Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США при необходимости
Президент Дональд Трамп заявил, что не верит в готовность Североатлантического альянса прийти на помощь США в случае необходимости. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:52:00+03:00
2026-01-07T17:52:00+03:00
2026-01-07T18:35:00+03:00
