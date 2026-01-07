https://ria.ru/20260107/tramp-2066777663.html
США останутся с НАТО при любых обстоятельствах, заявил Трамп
США останутся с НАТО при любых обстоятельствах, даже если не получат ответной поддержки от военного блока, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.01.2026
в мире
сша
нато
дональд трамп
сша
