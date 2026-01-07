https://ria.ru/20260107/tramp-2066777549.html
Трамп заявил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО без США
Трамп заявил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО без США - РИА Новости, 07.01.2026
Трамп заявил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО без США
Россия и Китай не будут бояться НАТО, если в альянсе не будет США, заявил американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:51:00+03:00
2026-01-07T17:51:00+03:00
2026-01-07T18:01:00+03:00
россия
китай
сша
нато
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_0:148:3072:1876_1920x0_80_0_0_7af370a2e390791092b02f9065603054.jpg
https://ria.ru/20260107/tramp-2066777446.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060756893_334:0:3065:2048_1920x0_80_0_0_4215a07caee2bdb134bcb804e851805a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, сша, нато, в мире, дональд трамп
Россия, Китай, США, НАТО, В мире, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО без США
Трамп заявил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО без участия в нем США