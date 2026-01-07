https://ria.ru/20260107/tramp-2066777446.html
Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что без его вмешательства Россия уже контролировала бы всю Украину. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:50:00+03:00
россия
украина
в мире
дональд трамп
сша
мирный план сша по украине
россия
украина
сша
