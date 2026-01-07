Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 07.01.2026 (обновлено: 17:59 07.01.2026)
https://ria.ru/20260107/tramp-2066777446.html
Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной - РИА Новости, 07.01.2026
Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что без его вмешательства Россия уже контролировала бы всю Украину. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T17:50:00+03:00
2026-01-07T17:59:00+03:00
россия
украина
в мире
дональд трамп
сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066259696_0:251:3082:1985_1920x0_80_0_0_0c2420b77513f5c8a328eee13d97e528.jpg
https://ria.ru/20260107/tramp-2066777549.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066259696_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_0887640f6c757e54d46e5f09cc586f52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, дональд трамп, сша, мирный план сша по украине
Россия, Украина, В мире, Дональд Трамп, США, Мирный план США по Украине
Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной

Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над всей Украиной

© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил с утверждением, что без его вмешательства Россия уже контролировала бы всю Украину.
"Без моего участия Россия бы сейчас контролировала всю Украину", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Трамп заявил, что Россия и Китай не будут бояться НАТО без США
Вчера, 17:51
 
РоссияУкраинаВ миреДональд ТрампСШАМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала