Трамп в пятницу встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу, как ожидается, проведет встречу с руководителями нефтяных компаний, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством американских нефтяных компаний.
"Белый дом организует встречу в Овальном кабинете в пятницу с руководителями нефтяных компаний по вопросу Венесуэлы", - говорится в материале агентства.
По словам собеседника агентства, на встрече, как ожидается, будут присутствовать представители Exxon, Chevron и ConocoPhillips.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.