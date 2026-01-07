Рейтинг@Mail.ru
Трамп в пятницу встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.01.2026
15:04 07.01.2026
Трамп в пятницу встретится с руководителями нефтяных компаний, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп в пятницу, как ожидается, проведет встречу с руководителями нефтяных компаний, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 07.01.2026
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу, как ожидается, проведет встречу с руководителями нефтяных компаний, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.
Трамп после захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро заявил, что встретится с руководством американских нефтяных компаний.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Венесуэла отдаст США до 50 миллионов баррелей нефти, сообщил Трамп
Вчера, 03:06
"Белый дом организует встречу в Овальном кабинете в пятницу с руководителями нефтяных компаний по вопросу Венесуэлы", - говорится в материале агентства.
По словам собеседника агентства, на встрече, как ожидается, будут присутствовать представители Exxon, Chevron и ConocoPhillips.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Планы Трампа по нефти из Венесуэлы потребуют огромных инвестиций, пишет NYT
5 января, 21:24
 
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресChevronConocoPhillipsООНУдары США по Венесуэле
 
 
