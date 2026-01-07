Рейтинг@Mail.ru
12:48 07.01.2026 (обновлено: 13:44 07.01.2026)
США не стесняются демонстрировать жестокость империализма, заявили в Турции
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон
Эксперт Шашкын: Вашингтон больше не считает нужным маскировать внешнюю политику

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Вашингтон при президенте США Дональде Трампе демонстрирует жестокость империализма, поскольку больше не считает нужным "маскировать" внешнюю политику, поделился мнением в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Шереф Шашкын.
По словам Шашкына, в версии Трампа империализм уже не нуждается в прежней "маскировке".
"США уже не стесняются демонстрировать жестокость империализма. Это нам показал пример Венесуэлы", - заявил собеседник агентства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООН
 
 
