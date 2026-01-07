США не стесняются демонстрировать жестокость империализма, заявили в Турции

АНКАРА, 7 янв — РИА Новости. Вашингтон при президенте США Дональде Трампе демонстрирует жестокость империализма, поскольку больше не считает нужным "маскировать" внешнюю политику, поделился мнением в беседе с РИА Новости турецкий политический обозреватель Шереф Шашкын.