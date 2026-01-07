https://ria.ru/20260107/tramp-2066695720.html
Трамп в среду подпишет указы, а Рубио пообщается с конгрессменами
Трамп в среду подпишет указы, а Рубио пообщается с конгрессменами - РИА Новости, 07.01.2026
Трамп в среду подпишет указы, а Рубио пообщается с конгрессменами
Президент США Дональд Трамп в среду подпишет указы, госсекретарь Марко Рубио – встретится с законодателями и главой МИД Саудовской Аравии, следует из их... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T05:42:00+03:00
2026-01-07T05:42:00+03:00
2026-01-07T06:35:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
марко рубио
дональд трамп
сша
саудовская аравия
2026
Трамп в среду подпишет указы, а Рубио встретится с саудовским коллегой