Трамп в среду подпишет указы, а Рубио пообщается с конгрессменами - РИА Новости, 07.01.2026
05:42 07.01.2026 (обновлено: 06:35 07.01.2026)
Трамп в среду подпишет указы, а Рубио пообщается с конгрессменами
Трамп в среду подпишет указы, а Рубио пообщается с конгрессменами - РИА Новости, 07.01.2026
Трамп в среду подпишет указы, а Рубио пообщается с конгрессменами
Президент США Дональд Трамп в среду подпишет указы, госсекретарь Марко Рубио – встретится с законодателями и главой МИД Саудовской Аравии, следует из их... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T05:42:00+03:00
2026-01-07T06:35:00+03:00
в мире
сша
саудовская аравия
марко рубио
дональд трамп
сша
саудовская аравия
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, саудовская аравия, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Саудовская Аравия, Марко Рубио, Дональд Трамп
Трамп в среду подпишет указы, а Рубио пообщается с конгрессменами

Трамп в среду подпишет указы, а Рубио встретится с саудовским коллегой

ВАШИНГТОН, 7 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду подпишет указы, госсекретарь Марко Рубио – встретится с законодателями и главой МИД Саудовской Аравии, следует из их расписания.
Согласно данным Белого дома, американский лидер в 14.30 (22.30 мск) подпишет исполнительные указы (какие именно – неизвестно). Мероприятие на данный момент обещают в закрытом режиме, но не исключено обратное.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп рассчитывает на приобретение США Гренландии до конца его срока
Вчера, 23:43
В госдепе же поделились, что Рубио в 10.00 и 11.30 (18.00 и 19.30 мск) пробрифингует членов палаты представителей и сенаторов, а после, в 13.30 (21.30 мск), встретится с саудовским коллегой Фейсалом ибн Фарханом Аль Саудом.
Тему брифинга для законодателей госдеп официально не называет.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Глава МИД Бельгии обсудил с Рубио вопрос Гренландии
Вчера, 23:33
 
В миреСШАСаудовская АравияМарко РубиоДональд Трамп
 
 
