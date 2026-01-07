Экс-посол Британии оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле не помешает американскому президенту Дональду Трампу получить Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что она ставит под сомнение его миротворческие амбиции, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.

"Теперь не может быть никаких сомнений в том, что мы вступили в новую эпоху анархии, что "справедливость" существует только тогда, когда власть имущие могут использовать ее в качестве инструмента. США продемонстрировали свое полное презрение к международному праву. Настали мрачные дни", - считает бывший посол.