Экс-посол Британии оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле не помешает американскому президенту Дональду Трампу получить Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что она ставит под сомнение его миротворческие амбиции, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Действия США в Венесуэле... каким бы невероятным это ни казалось, не смогут помешать ему (Трампу - ред.) получить Нобелевскую премию мира. Данное учреждение было дискредитировано еще до того, как в прошлом году присудило премию лидеру венесуэльской оппозиции (Марии Корине Мачадо - ред.), которая призывала именно к таким действиям, которые мы недавно наблюдали", - считает Форд.
При этом он добавил, что после атаки на Каракас заявление американского лидера о том, что он привержен миротворчеству и является противником конфликтов, "становятся смехотворны".
"Теперь не может быть никаких сомнений в том, что мы вступили в новую эпоху анархии, что "справедливость" существует только тогда, когда власть имущие могут использовать ее в качестве инструмента. США продемонстрировали свое полное презрение к международному праву. Настали мрачные дни", - считает бывший посол.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
