Рейтинг@Mail.ru
Экс-посол Британии оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 07.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 07.01.2026
https://ria.ru/20260107/tramp-2066691358.html
Экс-посол Британии оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
Экс-посол Британии оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 07.01.2026
Экс-посол Британии оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира
Операция США в Венесуэле не помешает американскому президенту Дональду Трампу получить Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что она ставит под сомнение его... РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T04:08:00+03:00
2026-01-07T04:08:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
каракас
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_0:204:1921:1285_1920x0_80_0_0_3393240d926a8bf674175f4b66362d8a.jpg
https://ria.ru/20260106/venesuela-2066564297.html
https://ria.ru/20260103/venesuela-2066193268.html
сша
венесуэла
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753316646_42:0:1921:1409_1920x0_80_0_0_abe3396afe7769765167c8af293e0f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, каракас, николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Экс-посол Британии оценил шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира

РИА Новости: Питер Форд считает, что Трамп сможет получить премию мира

© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo Нобелевская медаль
Нобелевская медаль - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
© AP Photo / Angela Weiss/Pool Photo
Нобелевская медаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Операция США в Венесуэле не помешает американскому президенту Дональду Трампу получить Нобелевскую премию мира, несмотря на то, что она ставит под сомнение его миротворческие амбиции, заявил РИА Новости бывший посол Великобритании в Сирии Питер Форд.
"Действия США в Венесуэле... каким бы невероятным это ни казалось, не смогут помешать ему (Трампу - ред.) получить Нобелевскую премию мира. Данное учреждение было дискредитировано еще до того, как в прошлом году присудило премию лидеру венесуэльской оппозиции (Марии Корине Мачадо - ред.), которая призывала именно к таким действиям, которые мы недавно наблюдали", - считает Форд.
Мария Корина Мачадо - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Мачадо считает, что Трамп заслужил премию мира атакой на Венесуэлу
Вчера, 06:16
При этом он добавил, что после атаки на Каракас заявление американского лидера о том, что он привержен миротворчеству и является противником конфликтов, "становятся смехотворны".
"Теперь не может быть никаких сомнений в том, что мы вступили в новую эпоху анархии, что "справедливость" существует только тогда, когда власть имущие могут использовать ее в качестве инструмента. США продемонстрировали свое полное презрение к международному праву. Настали мрачные дни", - считает бывший посол.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес, 5 января она официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Вторжение в Венесуэлу: Трамп поставил на кон все
3 января, 14:13
 
В миреСШАВенесуэлаКаракасНиколас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала