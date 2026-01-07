Трамп рассказал, сколько нефти отдадут США власти Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп Президент США Дональд Трамп заявил , что временные власти Венесуэлы отдадут Штатам 30-50 миллионов баррелей нефти.

"Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Я поручил министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к реализации этого плана", – написал американский президент.

Нефть, отметил он, будет погружена на танкеры и доставлена напрямую к разгрузочным терминалам в США.

"Эта нефть будет продана по рыночной цене, деньги будут находиться под моим контролем, как президента Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов", - написал он.

США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.

Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. 5 января Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.

Удары США по Венесуэле © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. В нескольких районах Каракаса прогремели как минимум семь взрывов. Как передает AFP, это произошло около 2:00 (9:00 мск). По словам очевидцев, звуки детонации были слышны в разных частях города, а также в аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и порту Ла-Гуайра. © AP Photo / Matias Delacroix 1 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. Агентство Reuters сообщило, что над Каракасом кружат самолеты, виден столб дыма, а территория около военной базы в южной части столицы обесточена. © AP Photo / Cristian Hernandez 2 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. Местные жители рассказали о взрывах в Макуто, штат Ла-Гуайра, и у штаба Военной академии и командования ВМС Венесуэлы в Месета-де-Мамо. © AP Photo / Matias Delacroix 3 из 8 © AP Photo / Cristian Hernandez Кроме того, в столице слышна стрельба. Кроме того, в столице слышна стрельба. © AP Photo / Cristian Hernandez 4 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix В нескольких районах Каракаса пропало электричество. В нескольких районах Каракаса пропало электричество. © AP Photo / Matias Delacroix 5 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. На фото: люди бегут в убежище после звуков взрывов в Каракасе. © AP Photo / Matias Delacroix 6 из 8 © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. Президент Николас Мадуро ввел чрезвычайное положение и приказал немедленно развернуть комплексную оборону. © REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS 7 из 8 © AP Photo / Matias Delacroix МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. МИД Венесуэлы подчеркнул, что страна оставляет за собой право на законную самооборону для защиты своего народа и территории. © AP Photo / Matias Delacroix 8 из 8